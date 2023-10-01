Полузащитник Баварии Йозуа Киммих не сдержался после ничейного результата в матче с РБ Лейпциг (2:2) в шестом туре Бундеслиги.

"Мы пропускаем просто тупые голы. Сейчас у нас есть проблемы в матчах с топ-командами. Мы не достигли своего в игре с Байером (2:2) и против РБ Лейпцига (2:2) снова не сумели этого сделать.

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Также у нас был беспорядок в игре с Манчестер Юнайтед. У нас проблемы с тем, чтобы сохранять стабильность на протяжении всех 90 минут в матчах против топ-клубов", – цитирует полузащитника Goal.

Напомним, что Бавария сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея 14 баллов. За шесть туров у мюнхенцев четыре победы и две ничьи.

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