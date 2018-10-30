"Мы привыкли оценивать Бейла по его стоимости": Вальдано жестко проехался по валлийцу

Экс-игрок и директор мадридского Реала Хорхе Вальдано откровенно раскритиковал вингера Гарета Бейла после матча 10 тура Ла Лиги с Барселоной (1:5).

"Мы продолжаем оценивать игру Бэйла лишь по его стоимости. Цена создала иллюзию, будто он – мировая суперзвезда. Его игра в последние пять лет не соответствует деньгам, которые заплатил Реал.

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В Класико уже через семь минут Бэйл оставил Альбу без опеки. Сначала такие звёзды уважительно относятся к установкам, а потом побеждает их сущность. Они думают, что могут делать что угодно, даже если это не идёт на пользу их командам", – цитирует Вальдано Marca.

Гарет Бэйл перешел в Реал из Тоттенхэма летом 2013 года за рекордные на тот момент 100 млн евро.

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча