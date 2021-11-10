Мы искали человека, который проведет команду до конца сезона, а потом станет центром нового проекта.

Шевченко объяснил, почему выбрал Дженоа – о предстоящих трансферах, схеме игры и договоренности с руководством клуба

Мы выбрали Шевченко не из-за имени. Он очень умный человек, мы были поражены его идеями, его анализом, он очень современен, умеет мотивировать игроков. Не было ни одного человека, который сказал бы о нем плохое слово. Таких тренеров очень мало в мире футбола", – цитирует Вондера телеграмм-канал "Гранде Шева".

Напомним, Андрей Шевченко подписал контракт с Дженоа до лета 2024 года.

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