"Мы пригласили Шевченко не из-за имени", – боссы Дженоа отметили качества украинского специалиста
Владелец Дженоа Джош Вондер прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером "грифонов".
Мы искали человека, который проведет команду до конца сезона, а потом станет центром нового проекта.
Шевченко объяснил, почему выбрал Дженоа – о предстоящих трансферах, схеме игры и договоренности с руководством клуба
Мы выбрали Шевченко не из-за имени. Он очень умный человек, мы были поражены его идеями, его анализом, он очень современен, умеет мотивировать игроков. Не было ни одного человека, который сказал бы о нем плохое слово. Таких тренеров очень мало в мире футбола", – цитирует Вондера телеграмм-канал "Гранде Шева".
Напомним, Андрей Шевченко подписал контракт с Дженоа до лета 2024 года.
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