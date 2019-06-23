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"Мы приехали на Копа Америка не для фотографий с Месси", – брутальный тренер Катара не боится именитого соперника

15:06 48 Читати українською
"Мы приехали на Копа Америка не для фотографий с Месси", – брутальный тренер Катара не боится именитого соперника
Феликс Санчес / Фото ФФК

Наставник команды из Азии Феликс Санчес рассказал о готовности своих ребят перед решающим матчем со сборной Аргентины.

 

Испанский специалист настроен дать настоящий бой звездным "альбиселесте".

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"Нас не очень хорошо знают в Южной Америке. Но наши футболисты настоящие профессионалы. Мы приехали бороться, а не фотографироваться с Месси. Будем противостоять прекрасной команде, у которой есть лучший игрок в мире", – цитирует Санчеса Goal.

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Напомним, Катар и Аргентина встретятся в последнем туре группы В. Для продолжения борьбы на Копа Америка-2019 Месси и компании нужна только победа.

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Мир Катар - Аргентина Лионель Месси Лионель Месси Катар Катар Аргентина Аргентина Феликс Санчес Феликс Санчес Копа Америка-2019
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