"Мы приехали на Копа Америка не для фотографий с Месси", – брутальный тренер Катара не боится именитого соперника

Наставник команды из Азии Феликс Санчес рассказал о готовности своих ребят перед решающим матчем со сборной Аргентины.

Испанский специалист настроен дать настоящий бой звездным "альбиселесте".

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"Нас не очень хорошо знают в Южной Америке. Но наши футболисты настоящие профессионалы. Мы приехали бороться, а не фотографироваться с Месси. Будем противостоять прекрасной команде, у которой есть лучший игрок в мире", – цитирует Санчеса Goal.

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Напомним, Катар и Аргентина встретятся в последнем туре группы В. Для продолжения борьбы на Копа Америка-2019 Месси и компании нужна только победа.