"Все были сосредоточены на том, чтобы мы выигрывали матчи на последних минутах, но это во многом связано с командами, с которыми нам приходилось сталкиваться. Если же нам противостоят, возможно, не такие сильные команды, то, возможно, можно выиграть матчи раньше. Это показывает, насколько сложным был наш график.

Атлетико потерял пятерых лидеров на бой с Ливерпулем – один из них получил травму, когда оформлял ассист

Мы намного превзошли свои ожидания этим летом. Мы все знаем, что произошло этим летом, и все знали свой график с самого начала. То, что у нас сейчас 12 очков, – это намного больше, чем я ожидал, учитывая столько изменений в нашем составе.

Исаак? Его участие возможно. Но можно на 100% быть уверенным, что он не сыграет 90 минут. Единственное, в чем я уверен, – это то, что он не сыграет все 90 минут. А дальше посмотрим.

Вирц? Флориану уделяется так много внимания, но те, кто уже был здесь, не забили четыре гола и не отдали 12 результативных передач. Флориан был частью команды, которая победила в Ньюкасле и дома у Арсенала, чего нам не удалось сделать в прошлом сезоне. Он – часть команды, которая сейчас лидирует в лиге.

Атлетико? Они добились больших успехов в Ла Лиге за столько лет под руководством Диего Симеоне. Они смогли выиграть чемпионат и дважды выйти в финал Лиги чемпионов. С этой командой сложно играть из-за их менталитета", – цитирует Слота Empire of the Kop.