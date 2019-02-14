toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЕВРОПЫ ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ

"Мы позволяем им ср*ть на нас": как Солари "зажигал" в перерыве матча Аякс – Реал

18:56 22 Читати українською
"Мы позволяем им ср*ть на нас": как Солари "зажигал" в перерыве матча Аякс – Реал
Сантьяго Солари / Marca

Главный тренер Реала Сантьяго Солари выразил эффектную мотивационную речь перед своими подопечными в перерыве матча с Аяксом (1: 2).

Королевский клуб страдал в первом тайме поединка, позволив Аяксу создать множество моментов вблизи собственных ворот. "Бланкос" не пропустили до перерыва лишь благодаря невероятному фарту, поэтому Солари решил провести серьезную беседу со своими подопечными.

Солари: Мы доверяем VAR и решению арбитров

"Мы позволяем им ср*ть на нас, и мы не имеем права допускать этого. Мы не можем играть с двумя или тремя чувствами, нужно играть с пятью и искать в себе шестое. Есть моменты, когда мы побеждаем только благодаря хорошей игре и настроению, но сегодня нам нужно отвечать укусами на укусы.

Нам надо передвинуть центральную линию немного выше, каждый должен сделать шаг вперед. Мы должны бороться с ними так, как они это делают. Разыгрываем две короткие комбинации и открываем фланги. Мы можем играть по-разному, но сегодня каждый должен доказать, что у него есть яйца", – цитирует Солари издание Marca.

Похоже, что мощная мотивационная речь Солари не оставила равнодушным ни одного игрока Реала. Во втором тайме мадридцы больше контролировали игру и сумели вырвать победу.

Реал на выезде победил Аякс: фантастический матч амстердамцев, чемпионский характер "бланкос" и противоречивый арбитраж

Лига чемпионов1/8 финалаЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Среда 13 февраля 2019

Аякс
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс Лига чемпионов Сантьяго Солари Сантьяго Солари Аякс - Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
50
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук