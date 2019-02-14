"Мы позволяем им ср*ть на нас": как Солари "зажигал" в перерыве матча Аякс – Реал

Главный тренер Реала Сантьяго Солари выразил эффектную мотивационную речь перед своими подопечными в перерыве матча с Аяксом (1: 2).

Королевский клуб страдал в первом тайме поединка, позволив Аяксу создать множество моментов вблизи собственных ворот. "Бланкос" не пропустили до перерыва лишь благодаря невероятному фарту, поэтому Солари решил провести серьезную беседу со своими подопечными.

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"Мы позволяем им ср*ть на нас, и мы не имеем права допускать этого. Мы не можем играть с двумя или тремя чувствами, нужно играть с пятью и искать в себе шестое. Есть моменты, когда мы побеждаем только благодаря хорошей игре и настроению, но сегодня нам нужно отвечать укусами на укусы.

Нам надо передвинуть центральную линию немного выше, каждый должен сделать шаг вперед. Мы должны бороться с ними так, как они это делают. Разыгрываем две короткие комбинации и открываем фланги. Мы можем играть по-разному, но сегодня каждый должен доказать, что у него есть яйца", – цитирует Солари издание Marca.

Похоже, что мощная мотивационная речь Солари не оставила равнодушным ни одного игрока Реала. Во втором тайме мадридцы больше контролировали игру и сумели вырвать победу.

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