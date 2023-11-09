Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Севильей (2:0).

"Конечно, я очень доволен игрой своей команды. Она показала агрессию и целеустремленность. Даже когда мы теряли мяч, нам удавалось невероятно быстро его вернуть. В еврокубках тяжело контролировать мяч так, как мы это сделали.

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Поэтому мы выиграли. Если позволять Севилье располагаться на своей половине поля, она становятся опасной командой. Но мы ей этого не позволили, следствием чего стала надёжная игра в обороне. Они нанесли первый удар по нашим воротам лишь на 97-й минуте.

Томиясу что-то почувствовал, и мы решили не рисковать", – цитирует Артету ВВС.

Напомним, что Зинченко вышел на замену в перерыве матча вместо Томиясу.

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