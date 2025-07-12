“Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Мы предложили им футбол, и они его приняли. И, что удивительно, внутри ФИФА этому нет сопротивления. Когда я там работал, еще существовали конгрессы для обсуждения проблем. Они их обсуждали, а потом голосовали. Теперь диалога больше нет.

"Он немного злится, Не ожидал такого": обладатель "Золотого мяча" жестко отреагировал на критику КЧМ-2025 от Клоппа

Клубный ЧМ? Слишком много футбола. Всегда одни и те же клубы и одни и те же игроки, которым тоже нужен отдых. Они играют там в жару; это просто ненормально. Это неприемлемо. Мы должны защитить игроков", – заявил Блаттер, который был президентом ФИФА с 1998 по 2016 год.

Напомним, что проведение Клубного ЧМ – идея действующего президента ФИФА Джанни Инфантино.

ПСЖ вышел в финал Клубного ЧМ-2025, устроив скоростной разгром Реала – Дембеле оформил гол+пас