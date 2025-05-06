“Мы посмотрели много видеороликов с игрой Барселоны, но играть против нее – совсем другое дело. Мы допустили несколько ошибок в передачах, которые привели к пропущенным голам. Мы можем играть намного лучше, мы сделаем работу над ошибками после первого матча. Мы в двух матчах от победы в Лиге чемпионов и выложимся на полную.

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Будут отрезки, когда нам придется терпеть. Игра Барселоны предполагает это. В такие моменты нам понадобится поддержка болельщиков. Нам нужна их страсть, а самим необходимо хладнокровие. Никто не причислял нас к фаворитам этого турнира. Мы очень гордимся, что дошли до этой стадии.

Возможно, по индивидуальному мастерству игроков мы не входим в четверку лучших в Европе, но то, как мы работаем вместе, дает нам возможность максимально использовать все наши лучшие качества. Мы всегда мечтали участвовать в таких матчах. Я всегда стараюсь наслаждаться этими эмоциями", – цитирует Бастони официальный сайт УЕФА.

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