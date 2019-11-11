"Мы попали в засаду": фанаты Марселя атаковали автобус с игроками Лиона

Скандальный эпизод случился перед поединком 13-го тура чемпионата Франции.

Перед принципиальным противостоянием Марсель – Лион фанаты хозяев напали на автобус гостей, сообщает Get French Football News.

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Болельщикам удалось выбить два окна. О пострадавших информации нет.

"Мы попали в засаду Если это будет продолжаться, мы не выйдем на поле", – прокомментировал инцидент президент Лиона Жан-Мишель Ола.

Стоит отметить, что игроки таки вышли на поле и матч Марсель – Лион (2:1) состоялся.

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