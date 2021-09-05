"С Казахстаном и Францией – это две разные игры. С казахами мы должны были больше атаковать, владеть мячом, а сегодня – обороняться, терпеть, ждать свой шанс. Мы это понимали еще перед матчем, и все это увидели. С командой уровня Франции нет смысла пытаться играть первым номером. Сейчас мы можем играть только так, наверное.

Приходится бегать, работать, подкаты... Конечно, мы все понимали, что игра с Казахстаном была не той, какая нам нужна. Наверное, порция критики была заслуженной. Мы понимали, что если сегодня проиграем, то шансов никаких не будет. Все ребята бились, старались, все молодцы. В следующих играх нужно брать по 3 очка, если мы хотим поехать на чемпионат мира.

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Нереализованный момент после углового? Правая нога... Лет в 40, возможно, забью (смеется). Это комбинация, которую мы наигрывали сегодня утром. Главный тренер просил, чтобы я делал вираж с ближней штанги на дальнюю. Вторая комбинация со штрафного Цыганкова – это еще от предыдущего тренерского штаба. Он ее наигрывал, и мы решили попробовать ее. Я сказал Степаненко перед штрафным, чтобы он сделал блок, а Цыганкову с Шапаренко попробовать этот штрафной выполнить, потому что была свободная зона.

Атмосфера в команде хорошая, как и всегда. В сборной не может быть плохой атмосферы. Все понимают, куда мы приезжаем. Никто не обижается, все ребята держатся вместе. Нелегко приезжать к новому тренерскому штабу, с новыми требованиями. Полным составом мы собрались только за день до игры с Казахстаном. Тренерскому штабу элементарно не хватило времени, чтобы сделать что-то новое. На следующем сборе будет немного легче. У Шевченко одни требования, у Петракова – другие. Нужно привыкнуть.

О моих клубных делах все знают. Хотелось бы играть больше, поэтому остается только шанс показывать себя в сборной. Я приезжаю, потому что нужно отдавать все свои силы. Играем ради болельщиков, большое спасибо им сегодня за поддержку", – заявил Ярмоленко в комментарии каналу "Футбол".

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