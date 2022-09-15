"Настроение у ребят уже лучше, ведь мы одержали победу над Львовом в чемпионате. Она очень важна для нашего психологического и эмоционального состояния. Нужно побеждать дальше, добывать очки и подниматься в турнирной таблице и чемпионата, и Лиги Европы.

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АЕК – хорошая команда, в ней играют опытные футболисты, многим более 30 лет. Мы будем брать молодостью, азартом и, думаю, победим.

У соперника есть хорошие исполнители, будет непростая игра, но мы постараемся победить. Конечно, нам очень нужна поддержка в этот трудный период для нашей страны, нужно объединяться, сплачиваться и одерживать победы всем вместе.

У нас очень хороший коллектив. Мы понимаем, что есть проблема, которую нужно решать и обсуждаем это. У нас было пять поражений подряд, мы собирались, разговаривали об этом. После разговора дела должны улучшиться. Это только начало сезона – лучше потерпеть эти поражения в начале, чем в конце", – цитирует Дубинчака официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок против АЕКа состоится сегодня, 15 сентября. Начало встречи в 22:00. В первом туре Динамо уступило Фенербахче (1:2) и занимает в турнирной таблице группы В третью строчку.

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