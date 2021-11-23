"Игра с Шахтером была очень сложной, мы помним, что произошло в прошлом году. Теперь все в наших руках, нам просто нужно играть так, как мы умеем.

"Такое впечатление, что Де Дзерби не понял, куда приехал": Цыганык раскритиковал тренерский штаб Шахтера

Очень важно выйти в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку мы не можем это сделать уже несколько лет", – цитирует Димарко Football Italia.

Напомним, в сезоне 2020/21 Интер дважды расписал с Шахтером безголевые ничьи и, как следствие, не попал даже в Лигу Европы, завершив турнир на последней строчке.

Новая дуэль между командами состоится в среду, 24 ноября, в Милане. Начало встречи в 19.45. Первый матч в Киеве также прошел без голов.

Динамо з шансами на перший гол, вирішальний бій Шахтаря, Яремчук проти Хаві, Вернидуб лякає Реал – українці в 5 турі ЛЧ