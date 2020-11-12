"Мы получили хорошую пощечину": Дешам – о сенсационном поражении сборной Франции в матче с Финляндией
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам довольно сдержанно прокомментировал проигрыш своей команды в товарищеском матче с финнами (0:2).
"Мы получили хорошую пощечину, я не буду на этом останавливаться, это факт. Результат закономерен. Мы получили прекрасный урок. Иногда это не больно.
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Сегодня мы не выиграли и не показали то, что могли. Я предпочитаю не искать другого объяснения, которое могло бы сойти за отговорки", – цитирует Дешама издание Lequipe.
Напомним, Франция на своем поле проиграла Финляндии 0:2 – действующие чемпионы мира умудрились в первом тайме дважды пропустить в течение 3 минут.
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