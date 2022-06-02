Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко поздравил Петракова и Ко с победой в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии (3:1).

"О победах, которые нам так нужны. Поздравляю сборную Украины, победившую в матче с Шотландией в полуфинале квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.

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Спасибо, ребята, за вдохновенную игру и волю к победе! Сегодня важна каждая победа Украины – на фронте, в спорте, культурной и интеллектуальной сферах. И мы показываем, что мы сильны, несокрушимы, что наше государство способно побеждать. Слава Украине", – написал Кличко на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, сборная Украины накануне выиграла у Шотландии 3:1. В финальном сражении за поездку на чемпионат мира в Катаре "сине-желтые" в воскресенье, 5 июня, сойдутся с Уэльсом.

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