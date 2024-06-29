"Сегодня с нами друзья и семья. Игроки решают, как они проведут свои вечера, но они не будут устраивать вечеринки, потому что они непревзойденные профессионалы. Я надеюсь, что это не конец нашего пути, и мы сможем продолжать творить историю. Мы заслуживаем того, чтобы дойти так далеко, и хотим продемонстрировать такую же силу в следующем матче.

Тренер Швейцарии готовил свою команду к серии пенальти в матче с Италией на Евро-2024: "Каждый имел возможность пробить"

Сегодняшняя победа является чрезвычайной наградой. Это можно было увидеть в глазах болельщиков, которые сегодня праздновали. Мы показали, что можем соревноваться с такими великими командами, как Германия и Италия. Но мы сосредоточены на себе. Мы не хотим отвлекаться на потенциальных соперников.

Сегодня мы показали, как мы можем играть. Мы не просто играли вместе и защищались, мы доминировали в игре. Мы выиграли очень важную игру – это главное.

Что касается того, что случится завтра, это уже другая история. Да, мы выиграли, но значение имеет то, как мы играли. Мы доминировали на каждом участке поля и забивали голы в нужный момент. Я не заглядываю вперед. Важно найти время, чтобы насладиться результатами, которых мы достигли", – цитирует Якина УЕФА.

Напомним, сборная Швейцария победила Италию в 1/8 финала Евро-2024 и в следующем раунде встретится с победителем пары Англия – Словакия.

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