"Это дело длится шесть лет. Почти все обвиняемые присутствуют, только Карим не появился. Обидно, но что поделаешь. Мы пойдем до конца. Мы ждали этого шесть лет. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется, чтобы выбросить это из головы", – приводит слова Вальбуэна RMC Sport.

Вальбуэна отреагировал на возвращение Бензема в сборную Франции – оба были причастны к секс-скандалу

Отметим, что сегодня, 20 октября, в Версале состоялось заседание суда по делу с якобы шантажом Каримом Бензема своего бывшего партнера по сборной Матье Вальбуэна. Впрочем, форвард Реала не смог прибыть, поскольку только вчера вечером сыграл против Шахтера в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, Бензема подозревают в том, что он был посредником между шантажистами и Матье Вальбуэна, у которого требовали солидную сумму за видеозапись интимного характера. Если вина форварда "сливочных" будет доказана, то Карим может попасть в тюрьму на срок до 5 лет и заплатить штраф в 75 тысяч евро.

"Болтун": Де Дзерби уничтожают за нелепое самоубийство – Пятов и Степаненко среди причин провала, или При чем тут Каштру