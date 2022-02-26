"Мы поговорили с ним", – Гвардиола оценил состояние Зинченко
10:02 - Читати українською
Наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола выразил поддержку Александру Зинченко.
"Команда и клуб, безусловно, рядом с ним. Мы поддерживаем его и это нормально, ведь каждый день мы проводим вместе.
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Мы побеседовали с ним. Заглавия во всех газетах мира. Он озабочен. На тренировке он был готов сыграть с Эвертоном", – цитирует Гвардиолу BBC.
Сегодня, 26 февраля, Ман Сити играет с Эвертоном, начало в 19:30. Напомним, Зинченко резко высказывался против российской агрессии в Украине и выходил на митинг за вывод войск оккупанта с нашей земли.
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