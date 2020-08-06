"Мы ожидали грязной игры и не боялись этого": Конте – о тяжелой победе над Хетафе

"Мы хорошо знали, какой тяжелой может быть эта игра. Хетафе начал сильно, они хотели забить и давили на нас физически. В начале они были сильнее, но мы взяли игру под контроль, действовали шире.

Рекордный гол Лукаку в видеообзоре матча Лиги Европы Интер – Хетафе

Мы ожидали грязной игры и не боялись этого. Это замечательная признак, ведь именно решительность и настрой на борьбу – это то, чего нам порой не хватало в этом сезоне. Я рад, что ребята доказали свое желание продолжить еврокубки и пока не готовы ехать в отпуск", – приводит слова Конте Football-italia.

Напомним, на стадии 1/4 финала Лиги Европы Интер встретится с победителем пары Рейнджерс – Байер (1:3 в першой встречи).

Интер вышел в 1/4 финала ЛЕ, одолев Хетафе: победа на классе, исторический гол Лукаку и шанс на триумф в турнире