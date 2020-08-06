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"Мы ожидали грязной игры и не боялись этого": Конте – о тяжелой победе над Хетафе

10:20 - Читати українською
"Мы ожидали грязной игры и не боялись этого": Конте – о тяжелой победе над Хетафе
Антонио Конте / Сайт Интера

Главный тренер Интера Антонио Конте подытожил выступление своей команды в матче 1/8 Лиги Европы против Хетафе (2:0).

33’ Ромелу Лукаку
83’ Кристиан Эриксен
 
33’ Ромелу Лукаку
83’ Кристиан Эриксен

"Мы хорошо знали, какой тяжелой может быть эта игра. Хетафе начал сильно, они хотели забить и давили на нас физически. В начале они были сильнее, но мы взяли игру под контроль, действовали шире.

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Мы ожидали грязной игры и не боялись этого. Это замечательная признак, ведь именно решительность и настрой на борьбу – это то, чего нам порой не хватало в этом сезоне. Я рад, что ребята доказали свое желание продолжить еврокубки и пока не готовы ехать в отпуск", – приводит слова Конте Football-italia.

Напомним, на стадии 1/4 финала Лиги Европы Интер встретится с победителем пары Рейнджерс – Байер (1:3 в першой встречи).

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Интер Интер Лига Европы Антонио Антонио Конте Интер - Хетафе
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