– Наш сбор в Австрии, я считаю, был очень хорошим. У нас были хорошие условия – как для проживания, так и для тренировочного процесса. Были очень мощные спарринги, благодаря которым мы получили очень много информации. Спасибо руководству клуба за такие условия для проведения сборов.

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– Команда в целом провела семь спаррингов. Какой вам понравился больше всего, а какой меньше всего?

– По моему мнению, лучшая игра на сборах – против Боруссии из Менхенгладбаха. Это очень квалифицированная команда, которая играет в Бундеслиге. Они показали, к какому уровню нам надо двигаться. Плюс мы в этой игре победили, а это придает уверенности в собственных силах для нашей команды. Относительно худшей, то это игра против Вальдхова и последняя игра против сборной Катара – мне эти матчи не очень понравились. Но, как я уже говорил, у нас были очень хорошие спарринг-партнеры.

– Насколько вы довольны физической формой ваших подопечных и насколько они уже усвоили ваши тактические установки?

– Я считаю, что в физическом плане команда уже выглядит достаточно неплохо. Многое из того, что мы нарабатывали на тренировках, уже получалось в контрольных матчах, но у нас еще будет время до первого матча чемпионата против Оболони, поэтому будем еще совершенствовать определенные моменты. Команда еще будет расти и прогрессировать.

– Очень важной составляющей является атмосфера в команде. Удалось ли вам за это время найти взаимопонимание с коллективом?

– У нас очень хороший коллектив. Я вижу, как ребята общаются между собой, работают на тренировках – хорошая атмосфера. Будем дальше работать над тем, чтобы это взаимопонимание становилось еще лучше.

– Завершена ли трансферная работа? Или болельщики могут ожидать новичков еще до старта УПЛ?

– Работа на трансферном рынке продолжается. Мы ожидаем новичков, а вот до старта нового сезона, или уже во время сезона – увидим.

– Как будете готовиться к матчу против Оболони?

– По возвращении домой игроки получат несколько дней отдыха после почти месячного сбора в Австрии. А уже с понедельника, 28 июля, непосредственно начнем подготовку к стартовому матчу сезона. У нас как раз будет целая неделя до игры с Оболонью, – сказал Бартулович для пресс-службы клуба.

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