"Мы отталкиваемся от бюджета и возможностей", – Сачко оценил комплектацию Ворсклы

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко рассказал, насколько укомплектована его команда.

"Мы все время хотим становиться лучше, хотим лучше и качественнее комплектовать состав. Сегодня, наверное, мы укомплектованы на 90%, но мы отталкиваемся от бюджета и своих возможностей.

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Верим, что наши зимние новички создадут конкуренцию в составе. У нас сохранился костяк команды, это опытные игроки. Также у нас есть достаточно молодежи", – цитирует Сачко официальный сайт Ворсклы.

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Напомним, в зимнее трансферное окно Ворскла подписала двух боснийских полузащитников Тодора Петровича и Эдина Шехича.