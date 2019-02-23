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"Мы отталкиваемся от бюджета и возможностей", – Сачко оценил комплектацию Ворсклы

10:11 48 Читати українською
"Мы отталкиваемся от бюджета и возможностей", – Сачко оценил комплектацию Ворсклы
Василий Сачко / Ворскла

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко рассказал, насколько укомплектована его команда.

"Мы все время хотим становиться лучше, хотим лучше и качественнее комплектовать состав. Сегодня, наверное, мы укомплектованы на 90%, но мы отталкиваемся от бюджета и своих возможностей.

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Верим, что наши зимние новички создадут конкуренцию в составе. У нас сохранился костяк команды, это опытные игроки. Также у нас есть достаточно молодежи", – цитирует Сачко официальный сайт Ворсклы.

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Напомним, в зимнее трансферное окно Ворскла подписала двух боснийских полузащитников Тодора Петровича и Эдина Шехича.

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Василий Сачко Василий Сачко Эдин Шехич Эдин Шехич Тодор Петрович Тодор Петрович Ворскла Ворскла
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