Далеко не все довольны потенциальным трансфером серба Душана Влаховича в ПСЖ.

Французский ПСЖ активно интересуется возможностью трансфера сербского форварда туринского Ювентуса Душана Влаховича, которого в Париже видят альтернативой Килиану Мбаппе – француз, близкий к переходу в мадридский Реал.

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Однако, как сообщает издание Marca, ультрас парижан высказались категорически против перехода серба – фанаты сфотографировались возле Парк Де Пренс с плакатом: "Если ты приедешь, мы отрежем три твоих пальца".

Это сообщение относится к трем пальцам, которые Влахович показал во время игры с Сербией, что указывает на господство Сербии над Косово, а также может означать приветствие, сделанное сербским партизанским объединением.

Следует отметить, что в прошлом сезоне сербский форвард сыграл за Юве 42 матча, в которых забил 14 голов.