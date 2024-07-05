"Как вы знаете, президент Хуста вел переговоры об объединении с клубом Подоляны, которые закончились ничем в силу разных обстоятельств. С тех пор Михаил Мадярчик ищет возможности оставить команду во Второй лиге.

Клуб Первой лиги может прекратить существование – об объединении и переезде не договорились, все из-за проблем с ТЦК

Команда хочет играть, но мы сейчас отпустили всех футболистов. Я считаю, что честно отнеслись к ним. Сейчас игроков просматривают другие клубы. Я остаюсь с ребятами на контакте на случай, если кто-то выразит желание продолжить играть.

На эту секунду клуб в неопределенности. До конца недели появится определенная конкретика. Я вижу два варианта развития событий: если удастся договориться о финансировании и аренде стадиона – все будет хорошо. Если мы будем заходить, то не для того, чтобы на полпути сняться.

Если команда не будет существовать, президент планирует взять перерыв, чтобы через год играть под эгидой ПФЛ во Второй лиге. Шансов немного, но они есть", – сказал Цыткин в комментарии Українському футболу.

Напомним, в переходных матчах Хуст уступил Звягелю и вылетел в третий дивизион. Однако после снятия с соревнований чемпиона Второй лиги – Дружбы – закарпатцы согласились заменить мировчан в Первой лиге. Но после того, как ТЦК мобилизовали из команды Николая Сираша, Хуст потерял возможность приглашать к себе игроков из-за отсутствия гарантии безопасности и возможности бронирования от мобилизации.

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