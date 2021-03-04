"Невероятные эмоции, обыграть команду такого уровня, эмоции просто зашкаливают. Конечно, мы думали, что Шахтер будет играть другим составом, не таким как против Маккаби или Зари, но нам было все равно, мы играли в свою игру и добились результата.

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Был определенный страх перед соперником, но удалось его преодолеть, и мы показали свою лучшую игру. Забитый мяч? Сразу принял решение пробивать по воротам.Был ли это мой самый важный гол в карьере? Я забивал СК Днепр-1 в финале Второй лиги – наверное, он был самым важным. А Шахтеру – на втором месте.

Сейчас все истощены, даже нет сил, чтобы покричать. Мы отойдем и потом уже поймем, что сделали", – сказал Семенец в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в полуфинале Кубка Украины Агробизнес сыграет с Динамо.

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