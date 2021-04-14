Форвард Баварии Томас Мюллер остался разочарован минимальной победой над ПСЖ (1:0), которая не позволила "Ротэн" пробиться в полуфинал ЛЧ.

"Конечно, очень печально признавать поражение, тем более что в Париже мы победили. Мы оставили на поле пот, кровь и слезы!

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Мы сражались как команда, но не обошлось и без ошибок. Мое уважение ПСЖ – атакуют они очень здорово", – приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Бавария на выезде одолела ПСЖ (1:0), однако, благодаря правилу выездного гола в следующий раунд соревнований вышла именно французская команда.

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