"Мы оставили на поле пот, кровь и слезы": Мюллер выразил уважение ПСЖ после вылета Баварии из Лиги чемпионов
Форвард Баварии Томас Мюллер остался разочарован минимальной победой над ПСЖ (1:0), которая не позволила "Ротэн" пробиться в полуфинал ЛЧ.
"Конечно, очень печально признавать поражение, тем более что в Париже мы победили. Мы оставили на поле пот, кровь и слезы!
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Мы сражались как команда, но не обошлось и без ошибок. Мое уважение ПСЖ – атакуют они очень здорово", – приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.
Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Бавария на выезде одолела ПСЖ (1:0), однако, благодаря правилу выездного гола в следующий раунд соревнований вышла именно французская команда.
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