"Думаю, что во втором тайме мы должны были больше владеть мячом, забив гол. Нужно было выжидать, пока не появятся свободные зоны. Но соперник заставлял нас быстро действовать. В некоторых случаях не стоило так спешить на завершающих этапах атак.

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После удаления ситуация стала сложнее, ход игры полностью изменился. В эпизоде ​​перед голом мы вообще остались вдевятером из-за проблем у Дани Алвеса. Жаль.

Я не знаю, что ждет Люка де Йонга в дальнейшем, но он очень полезный футболист. Имеет специфические навыки. Надеюсь, он сможет помогать нам и дальше.

Мы должны продолжать расти. Мы играем все лучше, надежнее. Надеюсь, мы сможем и дальше развиваться, особенно когда вернутся выбывшие футболисты. Мы должны смотреть только вперед.

Против Реала (Суперкубок Испании – прим.) нас ждет очень сложный матч. У нас будут шансы на победу, если мы будем играть хорошо, и к этому мы будем стремиться", – цитирует Бускетса Marca.

Напомним, после 20-ти туров Ла Лиги Барселона расположилась на 6-й строчке, Гранада – 12-я.

Барселона упустила победу над Гранадой, не сумев подняться в топ-4 – Дани Алвес отдал первый ассист после возвращения