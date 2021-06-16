"После поединка было сложно справиться с эмоциями, потому что проигрывать такие матчи очень больно. Но сейчас мы проанализировали против кого играли, осознали силу этой команды. Думаю, мы проиграли этот матч за счет мелких деталей. На 80-й минуте счет был 2:2, и нам просто нужна была концентрация, а мы немножко не справились.

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Каждый матч – это урок, это опыт, и он по-своему интересен. Надеюсь, что следующий поединок завершится для нас с положительным результатом.

Считаю, что у нашей команды большой атакующий потенциал. Мы точно заслужили голы в этом матче. Конечно, это радует, потому что в последних играх нам не всегда удавалось забивать много. С другой стороны, мы забивали Испании, Германии, Португалии. Мы забиваем всем большим командам, против которых играем. Это действительно радует, так как доказывает, что в атаке у нас большой потенциал.

Относительно своего гола и ассита... Честно, мне просто хотелось добыть положительный результат. Моя мечта – чтобы Украина вышла из группы. Это правда – только этой мечтой и живу сейчас. Очень, очень хочу, чтобы команда вышла в следующую стадию. Конечно, как нападающему мне очень приятно забивать и отдавать, но на таком серьезном турнире это отходит на второй план", – сказал Яремчук в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, в матче со сборной Нидерландов Яремчук отметился голом и ассистом, что, однако не помогло Украине заработать хотя бы очко.

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