"В целом я доволен. Для начала нужно выиграть такой матч. Ожиданиями команды и болельщиков на стадионе были три очка, и мы их оправдали. Все отдали все силы. Это очень, очень хороший знак.

Украина провела закрытую тренировку перед матчем со Словакией – Ребров использовал специальную опцию

Я думаю, что во втором тайме мы неплохо контролировали ситуацию. Перед вторым голом мы хорошо справились с соперником и завершили все красивой атакой.

В конце часть команды хотела забить третий гол, а другая – играть на владение мячом. Это было немного дико. Но мы можем быть довольны", – цитирует Нагельсманна DFB.

Напомним, что Германия первой оформила досрочный выход в плей-офф Евро-2024, одолев во втором туре Венгрию (2:0).

Герой дня: капітана Бундестім принижували етнічним походженням – дід на шахті, мама-кухарка, а він чужий серед своїх