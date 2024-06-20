"Мы оправдали ожидания": Нагельсмман оценил выход Германии в плей-офф Евро-2024
Главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн подвел итоги выступления своей команды после двух матчей.
"В целом я доволен. Для начала нужно выиграть такой матч. Ожиданиями команды и болельщиков на стадионе были три очка, и мы их оправдали. Все отдали все силы. Это очень, очень хороший знак.
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Я думаю, что во втором тайме мы неплохо контролировали ситуацию. Перед вторым голом мы хорошо справились с соперником и завершили все красивой атакой.
В конце часть команды хотела забить третий гол, а другая – играть на владение мячом. Это было немного дико. Но мы можем быть довольны", – цитирует Нагельсманна DFB.
Напомним, что Германия первой оформила досрочный выход в плей-офф Евро-2024, одолев во втором туре Венгрию (2:0).
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