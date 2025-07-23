"Игра против Бешикташа – это всегда очень сложно, потому что играть на их стадионе особенно тяжело в первых матчах сезона. Каждый сезон они начинают с новыми целями. У них очень мощная поддержка болельщиков. Фаны Бешикташа – одни из самых преданных в Турции и мире.

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Если посмотреть на команду, у них замечательный тренер, очень особенные игроки, а также очень хороший вратарь. Хорошие футболисты, как Рафа Силва, Абрахам, и, как я уже говорил, вратарь Мерт. Они также подписали Оркуна – он очень важный игрок для Турции.

Команда особенная как коллектив, так и индивидуально. Бешикташ создан для чемпионства. Мы же являемся частью другой организации. Нас ждет интересный матч – это будет большой опыт для нас. Мы продолжим развиваться и играть в свою игру.

Мы очень взволнованы перед матчем, но в то же время стараемся сохранять спокойствие на поле. Посмотрим, каким будет этот матч. Конечно, игра против Бешикташа будет нелегкой, но мы постараемся подготовиться как можно лучше", – сказал Туран в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, что матчи между Шахтером и Бешикташем в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 24 и 31 июля.

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