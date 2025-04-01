"Это будет большое трансферное окно для нас, мы очень волнуемся перед ним. Нам нужно увеличить глубину состава, но также хочется усилить определенные качества и навыки, которые нам нужны для того, чтобы перейти на следующий уровень.

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Каждое лето – важное событие, потому что это возможность. Сейчас это необходимость, с учетом того, сколько игроков сейчас в составе. Но это лето станет важным для многих вещей, потому что в первую очередь нам нужно будет сохранить тот хороший фундамент, который у нас есть, а затем, очевидно, решить, как нам улучшить и развить команду", – цитирует Артету TNT Sports.

Артета, назначенный главным тренером в декабре 2019 года, признал, что возможностей для улучшений сейчас меньше, чем когда он пришел в клуб.

"Вначале было много игроков с трех-, четырех- или пятилетними контрактами, поэтому изменение состава и то, как вы планируете себе следующие три, четыре, пять лет, во многом зависят от того, что произойдет здесь с этими игроками.

Предыдущие летние трансферные окна были другими. Когда вы начинаете развиваться, вы начинаете осваивать определенные вещи и бороться за определенные вещи, то изменения не могут быть значительными. Вот где мы сейчас находимся. Грань теперь тоньше", – добавил тренер.

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