"Мы очень волнуемся": Артета анонсировал грандиозное усиление состава Арсенала
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от летнего трансферного окна.
"Это будет большое трансферное окно для нас, мы очень волнуемся перед ним. Нам нужно увеличить глубину состава, но также хочется усилить определенные качества и навыки, которые нам нужны для того, чтобы перейти на следующий уровень.
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Каждое лето – важное событие, потому что это возможность. Сейчас это необходимость, с учетом того, сколько игроков сейчас в составе. Но это лето станет важным для многих вещей, потому что в первую очередь нам нужно будет сохранить тот хороший фундамент, который у нас есть, а затем, очевидно, решить, как нам улучшить и развить команду", – цитирует Артету TNT Sports.
Артета, назначенный главным тренером в декабре 2019 года, признал, что возможностей для улучшений сейчас меньше, чем когда он пришел в клуб.
"Вначале было много игроков с трех-, четырех- или пятилетними контрактами, поэтому изменение состава и то, как вы планируете себе следующие три, четыре, пять лет, во многом зависят от того, что произойдет здесь с этими игроками.
Предыдущие летние трансферные окна были другими. Когда вы начинаете развиваться, вы начинаете осваивать определенные вещи и бороться за определенные вещи, то изменения не могут быть значительными. Вот где мы сейчас находимся. Грань теперь тоньше", – добавил тренер.
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