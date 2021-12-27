"Это была тяжелая игра против соперника и погодных условий. Это темп, который нам нужно держать. Сегодня наша позиционная игра была совершенной, к сожалению, мы не смогли забить больше голов, но это хороший результат и три очка. У нас нет времени много думать, график – матч каждые три дня. Игроки преданы и сосредоточены.

Уверенная победа подопечных Гвардиолы в видеообзоре матча Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:0

Мы очень далеко от вершины, на прошлой неделе мы были 10-ми в таблице, весь сезон вверх-вниз. У всех команд странные результаты, в этом сезоне вы должны быть спокойными в хорошие и плохие моменты.

Мы сыграли очень хорошо, это необходимый темп. Это была лучшая игра в сезоне для ребят, которые находятся в том положении, в котором и должны быть", – приводит слова Гвардиолы Goal.

Манчестер Сити без Зинченко уверенно победил Ньюкасл, Эвертон одолел Шеффилд Юнайтед и поднялся на второе место АПЛ