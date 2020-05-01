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"Мы обыграли победителя Кубка УЕФА", – Сачко вспомнил триумф Ворсклы в Кубке Украины

23:00 5 Читати українською
"Мы обыграли победителя Кубка УЕФА", – Сачко вспомнил триумф Ворсклы в Кубке Украины
Василий Сачко / Фото ФК Ворскла

Бывший капитан и тренер Ворсклы Василий Сачко эмоционально рассказал о важнейшей победе полтавского клуба.

В сезоне 2008/09 Ворскла в финале Кубка Украины обыграла Шахтер (1:0), решающим голом отметился именно Василий Сачко.

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"Ни для кого не секрет, каким мотиватором является Николай Петрович Павлов. Команда верила своему тренеру – это один из ключевых моментов успеха Ворсклы. Эмоции, которые мы переживали после победы в Кубке, запомнились на всю жизнь.

После своего гола я глазами искал Николая Петровича, и по взгляду понял, что он ищет меня. Так и произошло историческое празднование.

Что касается Кубка Украины: мы прошли непростые команды – Металлург Костова, звездный Металлист и в финале одолели многократного чемпиона страны и обладателя Кубка УЕФА. Эта победа дала толчок к дальнейшему прогрессу команды", – рассказал Сачко для ТК Футбол.

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Шахтер Шахтер Ворскла Ворскла Кубок Украины Николай Павлов Василий Сачко Василий Сачко
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