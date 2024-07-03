"Мы обыграли Италию ещё до выхода на поле, как Италия сделала это с нами три года назад на предыдущем Евро. Я ещё никогда не видел сборную Италии настолько удручённой – именно такой она выглядела в матче с нами.

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Я очень сильно горжусь тем, что мы показали, горжусь каждым представителем сборной Швейцарии вплоть до персонала. То, чего мы достигли – более чем особенное достижение. Причём не столько благодаря результату, сколько благодаря нашему выступлению. Мы сыграли на превосходном уровне и с правильным психологическим подходом против престижного соперника. Мы были безупречны с точки зрения дисциплины, с мячом и без него.

В этой встрече мы ощущали поражение от Италии трёхлетней давности, боль всё ещё присутствовала", – цитирует Джаку Gazzetta dello Sport.

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