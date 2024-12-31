"С наступающим Новым 2024 годом! Каждый из нас вступает в новый год с приятными мыслями и надеждами на лучшее: на мирное небо над головой, на лучшее здоровье для себя, родных и близких, на воплощение задуманного и мечтаний, с желанием жить в достатке. Да и вообще на добрые изменения в жизни, с мыслями о любви и счастье, с мыслями о победе!

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Нам есть чем гордиться в уходящем году, но так же есть над чем работать. И мы просто обречены стать лучшей версией самих себя. Должны найти в себе силы для осуществления своих мечтаний и желаний! Должны быть внимательнее к своим родным и близким нам людям! Должны сделать все зависящее и возможное, чтобы ускорить такую желанную нами всеми победу!

Хочу поблагодарить наших воинов, защитников и защитниц, наши ВСУ за возможность жить и работать на родной земле! И пожелать им как можно быстрее вернуться в объятия своих семей победителями, здоровыми и невредимыми. С уважением и наилучшими пожеланиями ко всем и к каждому!

С Новым 2024 Годом! Годом силы, годом веры, годом надежды, годом уверенности, победным годом!" – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ныне 48-летний специалист работает наставником Динамо – после его прихода на должность главного тренера он добыл с командой максимальный результат, праздновав 4 победы.

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