Вратарь "желтых канареек" Алтай Байиндир рассказал о настрое на матч с "бело-синими" в заключительном туре группового этапа ЛЕ.

"Победы всегда важны и ценны. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе и будем и дальше побеждать и забивать при этом много мячей.

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В этом заслуга не только команды, но и нашего главного тренера Жорже Жезуша. Он всегда поддерживает нас. Мы стараемся играть на поле по его системе и делаем все возможное. Один из главных компонентов этой системы – стараться побеждать в каждом матче.

Впереди нас ждет матч с киевским Динамо в Лиге Европы. Мы обязательно должны победить в нем. Надеюсь, нам удастся добиться этой цели, чтобы наиболее оптимальным образом продолжить свое выступление в еврокубках", – цитирует Байиндира официальный сайт Фенербахче.

Напомним, поединок между украинской и турецкой командами состоится в четверг, 3 ноября, в Кракове. Начало встречи в 22:00.

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