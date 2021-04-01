"Один из самых сложных циклов матчей сборных прошел. Мы, футболисты сборной Украины, принимаем ответственность за результат. И хотим только поблагодарить всех за поддержку, критику и неравнодушие.

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой

Это все вдохновляет нас двигаться дальше и бороться до конца. Мы никогда не сможем пообещать вам, что поражений и неудач больше не будет. Но можем сказать точно: мы никогда не опустим руки и никогда не будем равнодушными к выступлениям за нашу страну", – написал Зинченко в Instagram.

Добавим, что в следующий раз команда Шевченко соберется в мае для подготовки к Евро-2020.

"Ваши отмазки никому не нужны": Шевченко будут "жестко разваливать", пахнет отставкой, тренер Коно рвет и мечет