Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что захватчикам никогда не удастся реабилитироваться за преступления в Украине.

Захватчики ведут себя как бездушные варвары. С первых дней войны они сбрасывают бомбы на объекты гражданской инфраструктуры. Мариуполь оказался на грани гуманитарной катастрофы. 9 марта захватчики обстреляли больницу и роддом.

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"Украина. Мариуполь. Роддом. Нарушение всех договоренностей, нарушение всех устоев, выход за пределы человечности, демонический геноцид народа Украины. Мы никогда не простим", – написал Левченко в своем Instagram.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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