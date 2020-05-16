"Мы никогда не были в подобной ситуации": Караваев – о подготовке к рестарту УПЛ

Защитник Динамо Александр Караваев выразил готовность к возобновлению сезона.

"Сейчас того тренировочного процесса, который нам предлагается тренерским штабом, вполне хватает. Уверен, что мы подойдем к возобновлению чемпионата в максимально возможных кондициях, чтобы показывать в матчах хорошую игру и добиваться результата.

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Относительно оптимальных кондиций говорить не берусь, ведь мы никогда не были в подобной ситуации, как сейчас, а как оно сложится, посмотрим уже после начала чемпионата", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Динамо после 23-х туров занимает в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав одинаковое количество баллов с луганской Зарей.

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