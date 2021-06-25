"Мы никогда не были фаворитами. Для нас это значения не имеет. Приходите завтра на игру — на поле будем только мы и наши соперники. Надеюсь, сможем сыграть здорово и выполнить свои задачи.

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Болельщики соперника на трибунах? Когда играли против сборной Турции, полагаю, на стадионе было порядка 18 тысяч, так что для нас это уже значения не имеет. Непосредственно на поле завтра будем только мы и соперники.

Не думаю, что статистика повлияет на этот состав команды. Никого из нас она, по большому счету, не заботит. Никакого значения в ней нет. Мы завтра просто собираемся сыграть в футбол, где бы он ни был, против очень хорошей команды", – приводит слова Бейла официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок между Уэльсом и Данией состоится уже завтра, 26 июня, начало встречи в 19:00. По итогам этой встречи определится первый четвертьфиналист Евро-2020.

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