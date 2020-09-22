"Мы никогда не были близкими друзьями с Месси и Суаресом. Считаю, этого сложно достичь в команде с 23 или 24 игроков. Ближайшими моими товарищами были Андрес Иньеста, тер Штеген, Кевин-Принс Боатенг, а в прошлом сезоне – Фирпо.

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Но я уважаю Лионеля и Луиса. Они были моими одноклубниками в течение шести лет, это очень важные игроки. Очень благодарен им за то, как они ко мне относились все эти годы", – признался Ракитич в интервью El Desmarque.

Напомним, хорват летом покинул лагерь каталонцев. Андалусийцы заплатили Барсе за 32-летнего хорвата 1,5 млн евро, еще 9 млн предусмотрены бонусами.

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