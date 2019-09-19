Зидан – о поражении от ПСЖ: Реал толком ничего и не создал

Главный тренер мадридского Реала критически оценил поражение своей команды в первом туре группового розыгрыша Лиги чемпионов против ПСЖ (0:3).

"ПСЖ был лучше Реала, регулярно создавая острые эпизоды у наших ворот, но меня гораздо больше беспокоит, что в нашей игре не хватало качества и темпа. Мы не создали достаточного напряжения у ворот соперника и проиграли много индивидуальных противостояний, а это фатально, когда играешь с соперником уровня ПСЖ, который был хорош во всех игровых аспектах и заслужил победу. Смириться с таким поражением очень сложно, особенно когда не создаёшь моменты с такими игроками на поле.

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Однако у нас новый матч в воскресенье, и мы должны сфокусироваться на нём. Знали, что на нас будет оказываться давление, но ни на одном отрезке матча мы не смогли войти в игру. Обычно мы создаём много опасных моментов. Сегодня у нас отменили два гола, но, кроме них, мы ничего толком и не создали. Когда мы выигрываем, то выигрываем все вместе. Когда проигрываем, то это тоже наша общая вина", – приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

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