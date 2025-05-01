– К сожалению, мы ничего не можем сделать в этой ситуации. Это уже произошло. Лучший вариант – чтобы молодые игроки сохранили украинское гражданство. Если они дальше будут развиваться, то хочется их видеть в сборной Украины. Мы желаем успеха всем, кто поехал – Артем Рыбак, Артем Степанов, Богдан Оличенко. Надеемся, что они будут играть за сборную Украины.

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– Есть ли кейсы, когда игроки вернулись из Европы обратно в Шахтер?

– Только один. Из Баварии вернулся Дмитрий Стрильчук. Это команда U-19. Надеемся, что такие случаи будут еще, – сказал Свиридов для YouTube-канала Трендец.

Напомним, защитник Шахтера Дмитрий Стрильчук в начале 2022 года перешел в академию мюнхенской Баварии, однако в сентябре 2023 года вернулся в состав "горняков". Артем Рыбак сейчас является игроком академии Барселоны, Богдан Оличенко выступает за юношескую команду Баварии, а Артем Степанов принадлежит леверкузенскому Байеру.

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