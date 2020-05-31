"Мы ничего не можем с этим поделать": Нагельсманн готов к потере Вернера

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн не исключает, что следующий сезон придется играть без форварда Тимо Вернера.

"Если он уйдет, то это будет большая потеря. Это будто Роберт Левандовски покинет Баварию. Думаю, там тоже никто не будет кричать "Ура!". Они явно станут слабее, у нас то же самое.

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Наше желание сохранить Вернера является абсолютно нормальным. У него есть пункт о выкупе до определенной даты – я, честно говоря, не знаю, когда именно. Если какой-то клуб придет, и он с ними договорится до этой даты, то так оно и случится. В любом случае, мы ничего не можем с этим поделать. Он знает, что у него есть в РБ Лейпциг, а также, что у него есть со мной. Я знаю, что получаю от него", – цитирует Нагельсманна Goal.

К слову, портал Transfermarkt оценивает Вернера в 64 млн евро. В текущем сезоне Бундеслиги нападающий провел 27 поединков, в которых забил 24 гола и отдал 7 результативных передач. Главным претендентом на звезду РБ Лейпциг считается Ливерпуль.

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