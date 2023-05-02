"Мы проделали отличную работу, но нам пришлось пострадать. Когда повели в счете, мы были очень компактными в обороне. Я доволен игроками, которые проводят хороший сезон.

Ассист Цыганкова в видеообзоре матча Севилья – Жирона – 0:2

Это был важный тест. Когда я тренировал Эйбар, Севилья опасно забрасывала мяч в штрафную. У них были хорошие моменты, особенно в первом тайме, но мы ответили слаженной игрой в обороне. Мы также могли забить еще один-два гола. С такой силой мы можем смотреть в глаза своим соперникам.

Мы получили три важных очка. Мы не останавливаемся и должны финишировать как можно выше. Еврокубки – это громкие слова, и есть команды, созданные для борьбы. Но мы ни от чего не отказываемся", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, что Жирона занимает в турнирной таблице Ла Лиги восьмую строчку, имея в своем активе 44 балла. От зоны еврокубков команду Цыганкова отделяет пять очков.

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