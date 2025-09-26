"Я впервые слышу о такой гипотетической возможности. Я играл против его команды в Алгарви, и мы немного поговорили. Последнее, о чем он думает, – это о возвращении в европейский футбол и тем более в такую команду, как наша. Думаю, он останется в Саудовской Аравии. Он там счастлив; выигрывает титулы.

Обладатель "Золотого мяча" может стать одноклубником Судакова и Трубина – амбициозный план Моуринью в Бенфике

Его финансовое положение вызывает зависть; когда уходишь из европейского футбола в таком возрасте, не думаю, что цель – вернуться. Мы не комментировали это внутри клуба, но я не думаю, что такая возможность есть. Я даже не знаю, откуда вообще взялись эти слухи", – цитирует Моуринью MaisFutebol.

Ранее о вероятности трансфера Бензема в Бенфику сообщил журналист Экрем Конур.

