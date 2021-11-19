"Ворскла – это сильный соперник, как и все остальные. У них есть квалифицированные футболисты в составе. Мы будем пытаться нивелировать их преимущества.

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Мы не делим соперников на важных и не важных. Настраиваемся на всех по максимуму", – сказал Маркевич в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Мариуполь встретится с Ворсклой в воскресенье, 21 ноября. После 14-ти туров азовцы идут в турнирной таблице УПЛ последними, набрав всего 7 очков. Полтавчане с 28 пунктами – четвертые.

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