"Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Никто не мог предположить, что начнется война. Когда это началось, мы все думали, что это продлится несколько недель. Поэтому сейчас очень сложно предсказывать, что будет дальше.

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Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках. И мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах", – цитирует Чеферина Sky Sport Italia.

Также заметим, что словенец не отказался от своей позиции по отношению к спортсменам из страны-агрессорки. Чеферин до сих пор считает, что ответственность за войну в Украине несут только российский диктатор и его приспешники.

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