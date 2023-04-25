У главного тренера Ман Сити Хосепа Гвардиолы накануне матча против Арсенала нет никаких сантиментов к Зинченко или Жезусу.

"Приятно быть в такой ситуации. После мощной серии Арсенала было тяжело думать, что к этому моменту мы окажемся здесь.

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Это очень, очень важная игра. Мы можем набрать очки и стать недостижимыми для соперников, поэтому мы сосредоточены на том, что мы должны сделать. Это действительно важно, однако не решающе, потому что у обеих команд впереди еще много сложных игр. У нас есть более сложные матчи, но мы не можем отрицать вес именно этого.

Не жалею ли, что отпустил Зинченко и Жезуса именно в Арсенал? Тогда все согласились. Игроки хотели уйти, клуб хотел продать, другой клуб хотел купить. Они были счастливы, мы тоже счастливы. Мы ни о чем не жалеем", – приводит слова Гвардиолы Standard.

Напомним, поединок Ман Сити – Арсенал состоится 26 апреля, начало в 22:00. Сейчас Зинченко опережает бывшую команду на 5 очков, однако "горожане" имеют 2 игры в запасе и являются лидерами АПЛ по потерянным пунктам.

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