"Мы не заслужили такого отношения": Малдера возмущен кабинетным вылетом сборной Украины из элиты Лиги наций
Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины, Андреа Малдера, болезненно воспринял решение УЕФА по матчу Лиги наций против Швейцарии.
"Мы боролись, мы выиграли два матча на поле, мы были готовы играть, мы не заслужили такого отношения. Мы ни в чем не виноваты. Мы просто хотим уважения. Мы продолжим идти вперед и вернемся сильнее", – написал Малдера в Instagram.
Шевченко: Я не буду комментировать решение УЕФА
Заметим, УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне. Сам вердикт означает, что сборная Украины вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.
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