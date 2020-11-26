"Мы боролись, мы выиграли два матча на поле, мы были готовы играть, мы не заслужили такого отношения. Мы ни в чем не виноваты. Мы просто хотим уважения. Мы продолжим идти вперед и вернемся сильнее", – написал Малдера в Instagram.

Шевченко: Я не буду комментировать решение УЕФА

Заметим, УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне. Сам вердикт означает, что сборная Украины вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України