Болельщики Милана до сих пор обижены на голкипера Джанлуиджи Доннарумму за то, что он перешел в ПСЖ.

Накануне Милан провел первый домашний матч в новом сезоне, обыграв Кальяри (4:1). Фанаты в день игры традиционно собрались возле клубной базы, чтобы поддержать команду и провести ее на Сан-Сиро.

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Но было в ультрас еще одно дело – передать "горячий привет" в Париж. Сразу несколько баннеров были адресованы Джанлуиджи Доннарумме. Один из них даже содержал угрозу: "Мы не забываем предателей, будь осторожен, когда вернешься в Милан". "Доннарумма – неблагодарный ублюдок! От тебя тошнит больше, чем от Леонардо", – было написано на другом.

К слову, за миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года и в прошлом сезоне помог команде вернуться в Лигу чемпионов. Кроме того, голкипер играл в составе сборной Италии на победном чемпионате Европы, став лучшим игроком турнира.

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